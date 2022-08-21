Цены растут: Детский отдых в РТ потребовал дополнительного вливания в 327 млн рублей

Со следующего года финансирование программы организации отдыха детей и молодежи в Татарстане увеличится на 18% или почти на 330 млн рублей. В целом объем финансирования программы 2023 года составит 2 млрд 132 млн рублей.

«В начале сезона мы столкнулись с определенными трудностями, значительным ростом цен на основные продукты питания, товары, работы услуги, тем не менее, в основном торги состоялись, летняя оздоровительная кампания проходит в штатном режиме», – приводит пресс-служба Минмолодежи РТ слова вице-премьера республики Лейлы Фазлеевой. Она сообщила, что Президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал предложение об увеличении нормативов программы отдыха и оздоровления на 327 млн рублей.

В этом году в Татарстане в разных оздоровительных лагерях отдохнули более 150 тыс. детей и подростков, что составляет 83% от летнего плана. Всего в республике сегодня работают 100 организаций всех форм отдыха с общим охватом свыше 15 тыс. человек, а также 5 детских лагерей за пределами региона.