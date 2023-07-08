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На Оренбургском тракте в Казани загорелся УАЗ, водитель, пытаясь потушить, получил ожоги
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На Оренбургском тракте в Казани загорелся УАЗ, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Площадь горения составила 10 квадратных метров.
Водитель, пока пытался справиться с огнем, получил ожоги рук второй степени.
Прибывшие на место оннеборцы оперативно потушили пожар.
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