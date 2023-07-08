На Оренбургском тракте в Казани загорелся УАЗ, водитель, пытаясь потушить, получил ожоги

На Оренбургском тракте в Казани загорелся УАЗ, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Площадь горения составила 10 квадратных метров.

Водитель, пока пытался справиться с огнем, получил ожоги рук второй степени.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Прибывшие на место оннеборцы оперативно потушили пожар.