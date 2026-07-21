На Оренбургском тракте в Казани введут поэтапные ограничения движения

Движение транспорта и пешеходов временно ограничат в Казани на нескольких участках Оренбургского тракта. Ограничения связаны с работами по прокладке водопровода, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

С 27 июля по 10 октября будет закрыт тротуар в районе дома № 23д по Оренбургскому тракту.

Кроме того, с 27 июля по 31 августа ограничат движение транспорта в районе дома № 24а. С 19 августа по 6 сентября проезд будет закрыт возле дома № 24б.

С 19 августа по 10 октября движение транспорта ограничат в районе домов № 26, 28 и 30 по Оренбургскому тракту.