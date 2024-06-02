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Происшествия 2 июня 2024 12:30

На Оренбургском тракте в Казани сбили лося

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Сегодня на Оренбургском тракте возле РКБ в Казани сбили лося. Об этом сообщают очевидцы в местных телеграм-каналах.

По словам казанцев в соцсетях, водитель легковушки не пострадал, а вот животное получило серьезные травмы. Отмечается, что на месте находятся автоинспекторы. На данном участке дороги собирается пробка.

#сбили лося
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