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На Оренбургском тракте в Казани появится многоэтажная жилая застройка с детсадом
В Казани, на Оренбургском тракте, появится многоэтажная жилая застройка. Постановление об утверждении проекта планировки территории опубликовано в новом выпуске Сборника документов и правовых актов, размещенном на сайте мэрии.
«<...> Планируется размещение многоэтажной жилой застройки с сопутствующими объектами социальной инфраструктуры, коммерческой застройки», – говорится в документах.
Площадь территории в границах проекта планировки территории составляет 7,22 га, объекты капитального строительства разместят на 4,5 га, из которых 3,14 га отведены под жилые дома с максимальной этажностью в 25 этажей. Планируется, что численность населения достигнет 1 852 человек.
Также предусмотрено строительство дошкольной образовательной организации в составе встроенно-пристроенных помещений нежилого назначения многоквартирных жилых домов (до 150 мест) и физкультурно-оздоровительного комплекса общей площадью не менее 465 кв. метров. Все работы будут проводиться в четыре этапа.
Так, во время первого этапа возведут более 32,5 тыс. «квадратов» жилья и детсад, во втором – почти 20,9 тыс. «квадратов» жилья и физкультурно-оздоровительный комплекс, благоустроят территории общего пользования.
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