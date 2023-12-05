На Оренбургском тракте в Казани на троллейбус упал столб

Инцидент произошел сегодня утром на Оренбургском тракте. На троллейбус маршрута №12 рухнул столб.

На кадрах с места происшествия видно, что троллейбус не слишком пострадал: столб над его крышей удержали провода.

Фото: © Соцсети

Как сообщили «Татар-информу» в Метроэлектротранесе, в результате происшествия никто не пострадал.

«На месте работают аварийные службы предприятия. Причины будут выясняться», – рассказали в Метроэлектротрансе.