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Руc Тат
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Происшествия 5 декабря 2023 10:12

На Оренбургском тракте в Казани на троллейбус упал столб

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Инцидент произошел сегодня утром на Оренбургском тракте. На троллейбус маршрута №12 рухнул столб.

На кадрах с места происшествия видно, что троллейбус не слишком пострадал: столб над его крышей удержали провода.

Фото: © Соцсети

Как сообщили «Татар-информу» в Метроэлектротранесе, в результате происшествия никто не пострадал.

«На месте работают аварийные службы предприятия. Причины будут выясняться», – рассказали в Метроэлектротрансе.

#трамваи и троллейбусы
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