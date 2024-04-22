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Происшествия 22 апреля 2024 11:30

На оптовой базе в Челнах прокуратура запретила продажу немаркированных фруктов и овощей

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В Набережных Челнах прокуратура запретила продажу немаркированных фруктов и овощей. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Сотрудники надзорного ведомства обнаружили продажу немаркированной продукции на одной из оптово-розничных баз Автограда. На упаковке фруктов и овощей отсутствовала маркировка, предусмотренная техническим регламентом.

«Отсутствие сведений о продукте, сроке его годности и другой обязательной информации может свидетельствовать о несоответствии продукции требованиями безопасности для населения», – указали в ведомстве.

По материалам транспортной прокуратуры Арбитражный суд Республики Татарстан привлек предпринимателей к административной ответственности с назначением наказания в виде предупреждения. Продажа товара приостановлена, устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

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