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На оптовой базе в Челнах прокуратура запретила продажу немаркированных фруктов и овощей
В Набережных Челнах прокуратура запретила продажу немаркированных фруктов и овощей. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.
Сотрудники надзорного ведомства обнаружили продажу немаркированной продукции на одной из оптово-розничных баз Автограда. На упаковке фруктов и овощей отсутствовала маркировка, предусмотренная техническим регламентом.
«Отсутствие сведений о продукте, сроке его годности и другой обязательной информации может свидетельствовать о несоответствии продукции требованиями безопасности для населения», – указали в ведомстве.
По материалам транспортной прокуратуры Арбитражный суд Республики Татарстан привлек предпринимателей к административной ответственности с назначением наказания в виде предупреждения. Продажа товара приостановлена, устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.
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