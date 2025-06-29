На оппозиционный протест в Белграде вышли 36 тысяч человек

Акция протеста, организованная студентами и сторонниками оппозиции с целью добиться проведения досрочных парламентских выборов в Сербии, собрала около 36 тысяч человек, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

В субботу протестующие, требующие немедленного проведения выборов, заблокировали площадь Славия в центре Белграда и прилегающие улицы.

Согласно заявлению МВД, количество участников несанкционированной акции на площади Славия, по оценкам полиции, соответствует численности аналогичной акции 22 декабря прошлого года и в три раза меньше, чем на митинге 15 марта текущего года.

Протестующие выдвинули властям ультиматум, истекающий в 21:00 (22:00 мск), с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный лагерь сторонников президента.

Одновременно с протестами члены объединения «Студенты 2.0», поддерживающие президента и находящиеся в палаточном лагере с начала марта, проводят литературный вечер на площади перед парламентом, посвященный празднику Видовдан и годовщине Косовской битвы. Группы разделены несколькими кварталами.

Президент Сербии Александр Вучич выразил опасения относительно возможных насильственных действий со стороны демонстрантов, требующих досрочных выборов.

Глава МВД Ивица Дачич предостерег протестующих от нападений на сотрудников полиции и государственные учреждения, потому что «каждый, кто совершит преступление, понесет наказание». Аналогичные заявления сделали директор полиции Сербии Драган Васильевич и Высшая прокуратура Сербии.

Протестующие в Белграде призвали к уничтожению Сербии в гражданской войне, заявила в ночь на воскресенье председатель Скупщины (спикер парламента) и экс-премьер Ана Брнабич.