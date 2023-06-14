На оплату родовых сертификатов Социальный фонд по РТ перечислил более 146 млн рублей

Около 14 тысяч женщин Татарстана получили услуги по родовым сертификатам с начала этого года. Для этого Социальный фонд России по Татарстану перечислил более 146 млн рублей в медицинские организации. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

«Переход на электронный родовый сертификат произошел с 1 июля 2021 года, как раз после того, как Пенсионный фонд России начал выплачивать ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности», – рассказали в ведомстве.

Деньги направлены в медицинские организации на оплату услуг, предоставленных в связи с беременностью и рождением детей. В этом году сумма перечисленных средств оказалась больше, чем за аналогичный период прошлого года. Для сравнения: в прошлом году на аналогичные цели было направлено более 142 млн рублей.

Родовой сертификат – это документ, который предоставляет беременной женщине право выбрать медицинскую организацию для родов, а также для наблюдения во время и после беременности. Электронный сертификат формируется при первом посещении будущей мамы женской консультации по месту жительства либо в роддоме. Сертификат может также оформить детская поликлиника, где будут проводиться профилактические осмотры ребенка.

«Раньше женщине нужно было самостоятельно представлять бланк сертификата в медучреждение. Теперь этого не требуется, поскольку все необходимые сведения Социальный фонд получает автоматически», – пояснил управляющий Социальным фондом России по Татарстану Эдуард Вафин.

Переход на электронную форму родового сертификата значительно упростил для медицинских работников процедуру заполнения документа, а для женщин отменил необходимость носить с собой и предъявлять бумажный бланк.