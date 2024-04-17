На опережающее развитие IT-отрасли в России выделят 130 млн рублей

Правительство направит на опережающее развитие IT-отрасли и научные разработки и исследования в этом направлении 130 млрд рублей. Об этом во время пленарной сессии конференции «Data Fusion: Эпоха больших данных» заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Он напомнил, что по поручению Президента Владимира Путина ведется работа над национальным проектом «Экономика данных».

«В рамках него мы поставили задачу покрыть все основные сферы экономики и госуправления цифровыми платформами, которые станут основой для выполнения государственных функций и оказания услуг с применением новейших технологий, в том числе ИИ», — объяснил зампред Правительства.

По его словам, к 2030 году эффект от развития отечественной IT-отрасли должен превысить 11 трлн рублей, а количество выпусников по IT-специальностям вырастет в 5 раз. Кроме того, в 7 раз увеличатся затраты организаций на технологии искусственного интеллекта.

Этого удастся достичь благодаря повышению производительности труда и перехода предприятий на отечественное ПО.

Благодаря привлечению инвестиций в отрасль, рассчитывают в Правительстве, темпы роста экономики удастся нарастить в два раза, а совокупную мощь суперкомпьютеров, выполняющих задачи ИИ, — в 10 раз.