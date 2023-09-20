На онлайн-занятиях татарстанцам расскажут о мошеннических схемах и безналичных платежах

С 21 сентября Банк России начинает серию онлайн-занятий по финансовой грамотности, ориентированных на аудиторию старшего возраста. К новому сезону для пожилых россиян подготовлены новые лекции.

Слушатели узнают, как дистанционно оплачивать услуги ЖКХ, делать переводы в банковском приложении и о других удобных онлайн-сервисах. Отмечается, что безопасное использование безналичных платежей – наиболее востребованная тема на занятиях.

В новую программу включены и традиционные занятия из предыдущих сессий. Лекторы из Банка России расскажут об актуальных мошеннических схемах и о том, как от них защищаться. Кроме того, слушатели узнают, как правильно вести свой бюджет и как избежать ошибок при выборе банковского вклада.

Расписание, инструкции для подключения, методические материалы размещены на сайте проекта – www.pensionfg.ru. Принять участие в занятиях можно, подключившись группой (например, в центрах социального обслуживания населения), либо индивидуально, используя компьютер, планшет или смартфон.

Осенняя сессия продлится до 15 декабря текущего года. Всего к проведению запланировано 174 вебинара. У участников будет возможность задавать спикерам вопросы непосредственно в прямом эфире.

Онлайн-занятия по финансовой грамотности для старшего поколения проводятся во всех регионах России с 2020 года. За это время они набрали более 600 тыс. просмотров, сообщили в Нацбанке РТ.