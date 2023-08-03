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На онлайн-платформе «100% Татарстан» обсудят «Формулу здоровья»
Двухдневный форум «Формула здоровья» состоится 10-11 августа на онлайн-платформе «100% Татарстан». Эксперты расскажут о важности здорового образа жизни, дадут советы по улучшению здоровья, а также ответят на интересующие слушателей вопросы в режиме реального времени.
Регистрация на мероприятие проходит по ссылке. Форум будет проходить только онлайн. Зрители смогут посмотреть трансляцию на трех языках – русском, татарском и английском.
Как сообщает Агентство инвестиционного развития, в эфире будут обсуждаться темы:
Check-up организма: как пройти диспансеризацию;
Иммунитет: наука о том, как быть здоровым;
Биохакинг: можно ли взломать свой организм и обрести вечную молодость? •
Beauty-гаджеты: обзор, эффективность, польза и вред;
Коммуникация с людьми;
Что ест мой ребенок? Все о питании в детских садах и школах;
Глаза – зеркало души. Как сохранить хорошее зрение.
Участие в форуме бесплатное.
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