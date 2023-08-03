На онлайн-платформе «100% Татарстан» обсудят «Формулу здоровья»

Двухдневный форум «Формула здоровья» состоится 10-11 августа на онлайн-платформе «100% Татарстан». Эксперты расскажут о важности здорового образа жизни, дадут советы по улучшению здоровья, а также ответят на интересующие слушателей вопросы в режиме реального времени.

Регистрация на мероприятие проходит по ссылке. Форум будет проходить только онлайн. Зрители смогут посмотреть трансляцию на трех языках – русском, татарском и английском.

Как сообщает Агентство инвестиционного развития, в эфире будут обсуждаться темы:

Check-up организма: как пройти диспансеризацию;

Иммунитет: наука о том, как быть здоровым;

Биохакинг: можно ли взломать свой организм и обрести вечную молодость? •

Beauty-гаджеты: обзор, эффективность, польза и вред;

Коммуникация с людьми;

Что ест мой ребенок? Все о питании в детских садах и школах;

Глаза – зеркало души. Как сохранить хорошее зрение.

Участие в форуме бесплатное.

Online-платформа «100% Татарстан» стартовала в 2020 году. За два года мероприятия форума посмотрели более 500 тысяч уникальных зрителей из 53 стран мира.