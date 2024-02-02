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На Онегинские чтения в Зеленодольске поступило 249 работ из России и Белоруссии
На очный тур Онегинских чтений в Зеленодольске поступило 249 работ из России и Белоруссии. К мероприятию подключились и участники из-за рубежа: русской школы им.А.С.Пушкина в Стамбуле, русско-туркменской школы Ашхабада и «Мира знаний» из Каира.
Мероприятие открыло юбилейный год, посвященный 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, 190-летию написания повести «Пиковая дама» и «Сказки о золотом петушке».
Научная конференция состоялась в лицее №9 им.А.С.Пушкина. Как отметила его директор Алия Шагаева, образовательное учреждение является федеральной инновационной площадкой, деятельность которой направлена на изучение наследия классика, формирование, сохранение и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей среди школьников.
Так, в прошлом году здесь при поддержке Комиссии по русскому языку при Раисе РТ и руководства Зеленодольского района была создана ассоциация «Содружество образовательных организаций имени А.С.Пушкина и педагогов». Сейчас ее членами являются 52 образовательные организации со всего мира, носящие имя писателя.
Высокий ценностный уровень конференции и перспективы развития духовно-нравственных ценностей в рамках содружества отметила председатель правления РОО «Русское национально-культурное объединение Республики Татарстан» Ирина Александровская.
Также с приветствием к участникам конференции от ректора Брестского государственного университета имени А. С. Пушкина выступили декан филологического факультета, доцент кафедры русской литературы и журналистики, руководитель Русского центра Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина Татьяна Сенькевич и начальник управления социальной и воспитательной работы главного управления образования Брестского областного исполнительного комитета Алла Сенькевич.
По традиции Онегинские чтения завершились пушкинским балом, посвященным произведению «Пиковая дама».
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