На омском нефтезаводе произошел сильный пожар – загорелось технологическое оборудование

На нефтеперерабатывающем заводе «Газпромнефть-ОНПЗ» в Омске загорелось технологическое оборудование. Об этом ТАСС сообщили на предприятии.

По данным экстренных служб, площадь пожара составила 1 тыс. квадратных метров.

По словам губернатора Омской области Виталия Хоценко, ситуация на нефтезаводе находится под контролем.

«Сработавшие средства автоматизированного пожаротушения и пожарная служба оперативно локализуют пожар. Информация по пострадавшим и причины инцидента уточняются», – указал он в своем телеграм-канале.