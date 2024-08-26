news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 26 августа 2024 12:32

На омском нефтезаводе произошел сильный пожар – загорелось технологическое оборудование

Скопировать ссылку

На нефтеперерабатывающем заводе «Газпромнефть-ОНПЗ» в Омске загорелось технологическое оборудование. Об этом ТАСС сообщили на предприятии.

По данным экстренных служб, площадь пожара составила 1 тыс. квадратных метров.

По словам губернатора Омской области Виталия Хоценко, ситуация на нефтезаводе находится под контролем.

«Сработавшие средства автоматизированного пожаротушения и пожарная служба оперативно локализуют пожар. Информация по пострадавшим и причины инцидента уточняются», – указал он в своем телеграм-канале.

#омск
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100