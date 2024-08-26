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На омском нефтезаводе произошел сильный пожар – загорелось технологическое оборудование
На нефтеперерабатывающем заводе «Газпромнефть-ОНПЗ» в Омске загорелось технологическое оборудование. Об этом ТАСС сообщили на предприятии.
По данным экстренных служб, площадь пожара составила 1 тыс. квадратных метров.
По словам губернатора Омской области Виталия Хоценко, ситуация на нефтезаводе находится под контролем.
«Сработавшие средства автоматизированного пожаротушения и пожарная служба оперативно локализуют пожар. Информация по пострадавшим и причины инцидента уточняются», – указал он в своем телеграм-канале.
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