На окружной слет «Никто не забыт» отправились 16 поисковиков из Татарстана

Фото: пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО

В Нижегородской области 2 октября открылся окружной слет поисковых отрядов «Никто не забыт». Мероприятие проводится уже в четвертый раз, на этот раз оно объединило более 200 поисковиков — 14 команд из Башкортостана, Марий Эл, Мордовии, Татарстана, Удмуртии, Чувашии, Пермского края, Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей.

От Татарстана на мероприятие прибыла команда из 16 человек под руководством председателя Объединения «Отечество» РТ Александра Коноплева, сообщает пресс-служба полпреда Президента России в ПФО.

Фото: пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО

Слет нацелен на поддержку поискового движения в Приволжском федеральном округе. Также среди целей организаторов фигурирует «развитие у молодежи гражданственности и патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей». Церемония открытия прошла на главной сцене Нижегородского государственного университета имени Лобачевского.

«Молодые поисковики и их наставники всю свою жизнь посвящают важному делу — сохранению памяти о тех, кто прославил нашу страну воинскими подвигами, чья самоотверженность, отвага и верность долгу являются примерами для нас в служении Отечеству. Очень важно создавать условия для расширения и пропаганды поискового движения среди молодежи. Именно благодаря подобным мероприятиям выявляются и распространяются лучшие практики работы поисковиков», — заметил в своем выступлении помощник полномочного представителя Президента РФ в ПФО Владимир Колчин.

Фото: пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО

«Слет поисковых отрядов Нижегородская область принимает уже в четвертый раз, и это большая честь — организовывать площадку для команд из Приволжского федерального округа, где они смогут поделиться опытом <...>, рассказать о своих достижениях за поисковый сезон и в очередной раз вместе внести большой вклад в сохранение памяти о Великой Отечественной войне. Такие мероприятия — основа патриотического воспитания молодёжи, это гарант нашего светлого будущего. Рады принять у себя в гостях 14 регионов ПФО. Подготовили для них <...> образовательную и соревновательную программы. Площадки мероприятий, кстати, расположатся в знаковых местах Нижнего Новгорода», — отметила в свою очередь министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева.

В течение нескольких дней поисковики будут принимать участие в соревнованиях по топографии и ориентированию на местности, а также в конкурсах по архивному поиску и оказанию первой помощи, в военно-исторической викторине. В рамках образовательной программы пройдут мероприятия по обмену опытом. Гостей ждет и культурная программа, включающая обзорные экскурсии по Нижнему Новгороду.

Фото: пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО

«Слет поисковых отрядов ПФО „Никто не забыт“ стал для молодых поисковиков не просто площадкой, где они могут совершенствовать свои навыки в своём деле, но и местом обмена опытом и обретения новых друзей со всех регионов Поволжья», — выразил уверенность член координационного совета Поискового движения России и представитель этого движения в Приволжском федеральном округе Андрей Мордвинов.

Слет продлится до 5 октября. Основными локациями, где проходят мероприятия, стали Нижегородский Кремль, ННГУ имени Н. И. Лобачевского, образовательный центр «Бублик», Центр инновационного развития медицинского приборостроения, архитектурно-этнографический музей-заповедник «Щелоковский хутор».

Слет проводится с 2014 года. Его организаторами являются аппарат полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе, Министерство молодежной политики Нижегородской области, военно-патриотический центр «Авангард», Фонд содействия развитию институтов гражданского общества ПФО, общественное движение «Поисковое движение России».