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На окраине Улан-Удэ случился крупный пожар
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На окраине Улан-Удэ в микрорайоне Бурвод случился крупный пожар, сообщает РИА Новости.
Пожар не коснулся жилых домов, но пламя охватило несколько надворных построек.
На месте работают огнеборцы, тушение осложнено очень сильным ветром.
По последней информации, площадь пожара составляет 3 тысячи квадратных метров.
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