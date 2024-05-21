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Общество 21 мая 2024 23:25

На окраине деревни в Кайбицком районе экологи нашли незаконную свалку стройотходов

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На окраине деревни в Кайбицком районе экологи нашли незаконную свалку стройотходов
Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

В Кайбицком районе Татарстана инспекторы Заволжского управления обнаружили несанкционированную свалку строительных и древесных отходов на окраине деревни Старые Чечкабы. Об этом передает пресс-служба Минэкологии РТ.

Отмечается, что была захламлена территория площадью 2 тыс. кв. метров, объем обнаруженной свалки – 65 кубометров.

Исполкому Большекайбицкого сельского поселения выдали предупреждение о недопустимости нарушения обязательных требований и необходимости устранить нарушение.

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