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На окраине деревни в Кайбицком районе экологи нашли незаконную свалку стройотходов
В Кайбицком районе Татарстана инспекторы Заволжского управления обнаружили несанкционированную свалку строительных и древесных отходов на окраине деревни Старые Чечкабы. Об этом передает пресс-служба Минэкологии РТ.
Отмечается, что была захламлена территория площадью 2 тыс. кв. метров, объем обнаруженной свалки – 65 кубометров.
Исполкому Большекайбицкого сельского поселения выдали предупреждение о недопустимости нарушения обязательных требований и необходимости устранить нарушение.
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