На официальном сайте XI Форума национальных СМИ открылась регистрация участников.

На сайте собрали основную информацию о предстоящем мероприятии: программу, сведения о приглашенных экспертах и участниках, а также форму для регистрации. К участию приглашают представителей региональных и национальных СМИ России.

XI Форум национальных СМИ пройдет 11 ноября 2026 года в Казани, в Центре уникального мастерства. Это площадка для обмена опытом и обсуждения текущего состояния и перспектив развития региональных и национальных средств массовой информации России.

Форум пройдет в Казани уже в 11-й раз. В этом году центральной темой пленарного заседания станет роль национальных СМИ в сохранении единства в многообразии.

Подать заявку и узнать подробности о мероприятии можно на официальном сайте форума.