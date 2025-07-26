На одну условную голову скота в Татарстане приходится почти 20 центнеров кормов

Кампания по заготовке кормов в Татарстане продолжается. Заготовлено 364 тыс. тонн сена – это составляет 111% от запланированного объема. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра Татарстана – министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров на совещании в Доме Правительства РТ. Его слова приводит пресс-служба кабмина.

Объем сенажа достиг 2 млн 523 тыс. тонн, что составляет 77% от необходимого количества. В пересчете на одну условную голову скота приходится 19,5 центнера кормовых единиц, что заметно превышает прошлогодний уровень в 16,5 центнера.

К уборке второго укоса многолетних трав уже приступили хозяйства в 38 районах республики. Общая площадь скошенных участков составляет 78 тыс. гектаров. Параллельно аграрии продолжают заготовку однолетних трав и кормосмесей – в 40 муниципальных районах скошено 83 тыс. гектаров, или 67% от плана.

Завершается и кампания по заготовке кормов для личных подсобных хозяйств. На текущий момент заготовлено 518 тыс. тонн сена, что составляет 114% от необходимого объема. С учетом переходящих остатков прошлого года обеспеченность населения кормами составляет 129%.

Лидерами по обеспеченности кормами стали Елабужский, Сабинский, Камско-Устьинский, Кукморский, Бавлинский и Тюлячинский районы, где этот показатель превысил 150%.