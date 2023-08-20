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На одну ночь перекроют участок проезжей части по ул.Бирюзовой в Казани
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Фото: мэрия Казани
В Казани ограничат движение по участку ул.Бирюзовой. Мера принята в связи с работами по реконструкции тепловых сетей, сообщила мэрия столицы РТ.
Ограничение будет действовать с 23.00 26 августа до 5 утра 27-го числа. На эти часы перекроют участок проезжей части в районе домов №19 и 18.
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