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Общество 20 августа 2023 16:02

На одну ночь перекроют участок проезжей части по ул.Бирюзовой в Казани

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На одну ночь перекроют участок проезжей части по ул.Бирюзовой в Казани
Фото: мэрия Казани

В Казани ограничат движение по участку ул.Бирюзовой. Мера принята в связи с работами по реконструкции тепловых сетей, сообщила мэрия столицы РТ.

Ограничение будет действовать с 23.00 26 августа до 5 утра 27-го числа. На эти часы перекроют участок проезжей части в районе домов №19 и 18.

#ограничение движения #Транспорт
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