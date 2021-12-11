«Лев Толстой. Казань. Университет»: КФУ разработал двухчасовой виртуальный тур с квестами

КФУ разработал проект виртуального тура, посвященного Льву Толстому. Его презентация состоялась сегодня в Казанском федеральном университете с участием праправнука великого писателя, советника Президента РФ по вопросам культуры Владимира Толстого.

Презентация проекта виртуального тура, посвященного Льву Толстому, прошла в Казанском федеральном университете Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Онлайн-экскурсия пройдет на русском, татарском, английском и китайском языках

Виртуальный тур представляет собой геолокационное мобильное приложение – аудиогид по достопримечательностям и культурным объектам столицы Татарстана и Казанского университета, связанным с жизнью и творчеством Льва Толстого.

Проект реализуется Институтом филологии и межкультурной коммуникации КФУ по программе «Приоритет-2030» совместно с Музеем-усадьбой Льва Толстого «Ясная Поляна» и Дирекцией музеев КФУ.

Как рассказала руководитель Дирекции музеев КФУ Светлана Фролова, длительность виртуального тура составит предположительно два часа, а его протяженность – около 6 км. Во время виртуального тура можно будет познакомиться примерно с 50 достопримечательностями города.

Так, например, во время маршрута можно будет посетить дом, где жил Лев Толстой с братьями, комплекс зданий Казанского университета, первую Казанскую мужскую гимназию, Родионовский институт благородных девиц, Кизический монастырь, Казанский Богородицкий монастырь, Варваринскую церковь, музеи Казани и другие объекты.

Как рассказала руководитель Дирекции музеев КФУ Светлана Фролова, длительность виртуального тура составит предположительно два часа, а его протяженность – около 6 км Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Кроме текстов на платформе будут размещены фотографии из фондов музеев, аудиоролики и видеоролики, а также музыкальные произведения (студенческие песни, канты и т. п.).

«Виртуальный тур будет иметь версию для просмотра на компьютере, что позволит использовать материалы экскурсии на занятиях школьников и студентов. Он также имеет мобильную версию, которую можно будет применять, перемещаясь по городу и знакомясь с достопримечательностями. Причем маршрут имеет форму квеста – на некоторых точках появятся вопросы на эрудицию и знания произведений Льва Толстого, на пояснение некоторых слов, например, “острог” или “целовальник”. Участники экскурсии смогут не только слышать, но и читать тексты. Это особенно важно для иностранцев, изучающих русский язык», – сообщила Фролова.

При этом виртуальный тур будет представлен на русском, татарском, английском и китайском языках. Он размесится на открытой международной платформе мультимедийных гидов izi-travel.

Во время маршрута можно будет посетить дом, где жил Лев Толстой с братьями, комплекс зданий Казанского университета, первую Казанскую мужскую гимназию и другие достопримечательности Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Проект будет способствовать актуализации творческого наследия великого писателя, росту академической репутации Казанского федерального университета в мире культуры, науки и искусства. Виртуальный тур рассматривается как образовательный и научно-исследовательский ресурс», – пояснила руководитель Дирекции музеев КФУ.

По ее словам, полностью завершить работу над проектом планируется к ноябрю 2022 года.

«Чтобы говорить на одном языке с “цифровым” поколением, нужно осваивать платформы, на которых оно обитает»

Ректор КФУ Ильшат Гафуров подчеркнул, что проект должен стать первым, но далеко не единственным цифровым решением в области исторического и литературного регионоведения. «Это позволит нам внести весомый вклад в воспитание личности, с уважением воспринимающей культурное наследие своей страны, осознающей свое собственное гражданство», – заявил он.

Руководитель вуза заметил, что университет всегда отвечал на вызовы времени и изначально являлся научным, культурным и общественным центром, ориентированным в первую очередь на обучение и просвещение различных регионов страны, вовлечение их в общероссийское культурное пространство.

Ильшат Гафуров: «На Казанский университет возложена благородная миссия – быть просветительским и культурным центром одного из самых многонациональных регионов России» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«На Казанский университет, аккумулирующий в себе значительный потенциал, возложена благородная миссия – быть просветительским и культурным центром одного из самых многонациональных регионов России, Приволжского федерального округа. Многое на этом пути уже делается. Например, проводятся различные научно-просветительские мероприятия такие, как “Ночь науки”, музейные квесты, выставки. А после 20 декабря мы станем свидетелями открытия постоянно действующей площадки “Общество знаний”», – сказал он.

Гафуров добавил, что современная социокультурная ситуация, усугубленная пандемией, требует активного освоения цифровых моделей. «Более того, чтобы говорить на одном языке с “цифровым” поколением, необходимо активно осваивать те платформы, на которых оно обитает, откуда черпает свои знания и где формирует представление о мире. Поэтому разработка научно-образовательных и культурно-просветительских ресурсов на мобильных платформах является для нас одним из важнейших направлений работы, точно так же, как цифровые образовательные программы», – отметил он.

«Проект послужит замечательным подспорьем для того, чтобы приезжать в Казань»

Советник Президента России по вопросам культуры Владимир Толстой убежден, что такой проект «позволяет открыть историю времени, места и людей, которые окружали писателя и его близких».

«Всегда за такими проектами стоит большая исследовательская работа. И когда кажется, что все уже известно, обязательно происходят открытия. Уверен, что нас ждут какие-то открытия, потому что интересны не только места, но и люди, с которыми общался Толстой», – заметил он.

Праправнук писателя признался, что всегда при посещении исторического Императорского зала Казанского университета испытывает внутреннее волнение Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Праправнук писателя признался, что всегда при посещении исторического Императорского зала Казанского университета испытывает внутреннее волнение. «Я представляю, как сюда заходил совсем еще юный Лев Толстой, какие чувства и переживания он испытывал. Это был непростой, но важный период его жизни. Ведь именно в Казани происходило становление Льва Николаевича как личности, здесь формировался его характер. Поэтому переоценить важность и значение этого периода для всей дальнейшей биографии писателя, в том числе и творческой, невозможно», – поделился он.

«Очень рад тому, что Казанский университет выступил с инициативой создания этого виртуального тура. Я абсолютно убежден, что проект послужит замечательным подспорьем для того, чтобы приезжать в Казань, посещать этот знаменитый университет и открывать для себя прекрасный город. Толстой – это мировая величина. Он, без преувеличения, известен во всем мире. Современные технологии прекрасны тем, что позволяют не статично что-то создать, а потом развивать и насыщать», – добавил Толстой.

«Миллионы людей захотят погулять по этому виртуальному маршруту»

Оценила проект и министр культуры Татарстана Ирада Аюпова. Лично присутствовать на презентации виртуального тура она не смогла, но обратилась к собравшимся по видеосвязи из Санкт-Петербурга.

По мнению главы Минкультуры, проект отвечает нескольким современным вызовам. «Это продвижение культурного наследия, научное осмысление накопленного богатства, которое хранится в наших фондах и учреждениях, и совершенствование подготовки кадров», – уточнила она.

Екатерина Толстая: «Уверена, что не только я, но и миллионы людей захотят погулять по этому виртуальному маршруту» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Директор Музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатерина Толстая заверила, что этому проекту будет оказываться всяческое содействие в реализации и развитии.

«Мы с Владимиром Ильичом [Толстым] очень любим приезжать в Казань, бывать в Казанском университете, гулять по улочкам, по которым ходил Лев Николаевич. А сейчас у меня будет возможность, находясь в Ясной Поляне, также гулять по этим улочкам, потому что существует виртуальная экскурсия. Безусловно, я поддерживаю этот проект. Думаю, что вместе мы сделаем все, чтобы этот виртуальный тур был интересен. Уверена, что не только я, но и миллионы людей захотят погулять по этому виртуальному маршруту», – подчеркнула она.

Толстая выразила уверенность, что виртуально побывав в Казани, каждый захочет сюда приехать. «Прекрасный виртуальный маршрут. В добрый путь!» – заявила она.