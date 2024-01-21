На одном из участков трассы М7 в Татарстане запустили движение грузовиков

На одном из участков трассы М7 «Волга» в Татарстане возобновили движение для грузовых авто в направлении Москвы, информирует «Волго-Вятскуправдор».



«На участке км 735+660 - км 843 трассы М7 «Волга» в Республике Татарстан сняты временные ограничения движения для грузовых транспортных средств в направлении Москвы», – указано в сообщении.

В настоящее время ограничения продолжают действовать на следующих участках трассы: