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Происшествия 21 января 2024 16:52

На одном из участков трассы М7 в Татарстане запустили движение грузовиков

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На одном из участков трассы М7 в Татарстане запустили движение грузовиков

На одном из участков трассы М7 «Волга» в Татарстане возобновили движение для грузовых авто в направлении Москвы, информирует «Волго-Вятскуправдор».

«На участке км 735+660 - км 843 трассы М7 «Волга» в Республике Татарстан сняты временные ограничения движения для грузовых транспортных средств в направлении Москвы», – указано в сообщении.

В настоящее время ограничения продолжают действовать на следующих участках трассы:

  • М7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа на км 843 - км 1169+336 в направлении Москвы;
  • М7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа на км 735+683 – км 1169+336 в направлении Уфы;
  • М7, подъезд к городам Ижевск и Пермь на участке км 0 – км 28+916;
  • М7, подъезд к Кирову на участке км 15+760 – км 127+190;
  • Р241 Казань – Буинск – Ульяновск на участке км 0 – км 136+969;
  • Р239 Казань – Оренбург – Акбулак – граница с Республикой Казахстан на участке км 10+910 – км 399+065;
  • Р239, подъезд к Аэропорту на участке км 0 – км 6+400;
  • А295 Йошкар-Ола – Зеленодольск – автомобильная дорога М-7 «Волга» на участке км 95+566 – км 126+279;
  • А151 Цивильск – Ульяновск на участке км 122+805 – км 136+710.

#ограничение движения
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