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На одном из участков трассы М7 в Татарстане запустили движение грузовиков
На одном из участков трассы М7 «Волга» в Татарстане возобновили движение для грузовых авто в направлении Москвы, информирует «Волго-Вятскуправдор».
«На участке км 735+660 - км 843 трассы М7 «Волга» в Республике Татарстан сняты временные ограничения движения для грузовых транспортных средств в направлении Москвы», – указано в сообщении.
В настоящее время ограничения продолжают действовать на следующих участках трассы:
- М7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа на км 843 - км 1169+336 в направлении Москвы;
- М7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа на км 735+683 – км 1169+336 в направлении Уфы;
- М7, подъезд к городам Ижевск и Пермь на участке км 0 – км 28+916;
- М7, подъезд к Кирову на участке км 15+760 – км 127+190;
- Р241 Казань – Буинск – Ульяновск на участке км 0 – км 136+969;
- Р239 Казань – Оренбург – Акбулак – граница с Республикой Казахстан на участке км 10+910 – км 399+065;
- Р239, подъезд к Аэропорту на участке км 0 – км 6+400;
- А295 Йошкар-Ола – Зеленодольск – автомобильная дорога М-7 «Волга» на участке км 95+566 – км 126+279;
- А151 Цивильск – Ульяновск на участке км 122+805 – км 136+710.
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