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Руc Тат
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Происшествия 19 декабря 2023 16:03

На одном из предприятий в промзоне Нижнекамска пожарные потушили факельное горение

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Сегодня на территории одного из предприятий в промзоне Нижнекамска произошло горение, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

На место прибыли силы и средства Нижнекамского пожарно-спасательного гарнизона. Факельное горение было оперативно ликвидировано.

В ведомстве отметили, что пострадавших нет, а также нет угрозы для населения города.

#пожар в Нижнекамске
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