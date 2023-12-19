На одном из предприятий в промзоне Нижнекамска пожарные потушили факельное горение

Сегодня на территории одного из предприятий в промзоне Нижнекамска произошло горение, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

На место прибыли силы и средства Нижнекамского пожарно-спасательного гарнизона. Факельное горение было оперативно ликвидировано.

В ведомстве отметили, что пострадавших нет, а также нет угрозы для населения города.