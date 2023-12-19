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На одном из предприятий в промзоне Нижнекамска пожарные потушили факельное горение
Сегодня на территории одного из предприятий в промзоне Нижнекамска произошло горение, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
На место прибыли силы и средства Нижнекамского пожарно-спасательного гарнизона. Факельное горение было оперативно ликвидировано.
В ведомстве отметили, что пострадавших нет, а также нет угрозы для населения города.
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