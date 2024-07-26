На одном из казанских рынков полицейские обнаружили 15 мигрантов-нелегалов

Правоохранительные органы Казани провели комплексную операцию на одном из городских рынков с целью выявления нарушений миграционного законодательства.

В рейде участвовали сотрудники различных подразделений МВД Татарстана, включая отдел по борьбе с организованной преступностью, Управление по вопросам миграции, Центр по противодействию экстремизму, а также представители УФСБ России и бойцы Росгвардии.

В результате были проверены 60 мигрантов. Из них были выявлены 15 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство. Шесть нарушителей поместили в специальное помещение для задержанных. Правоохранители также занимаются установлением юридических лиц, не проверивших законность трудовой деятельности иностранных граждан.

Этот рейд является частью продолжающихся мероприятий по контролю за соблюдением миграционного законодательства. Подобные операции направлены на обеспечение законности в сфере трудовой миграции и предотвращение нелегальной деятельности иностранных граждан на территории России.