«Классика и Neo-баттл»: в Казани при полном аншлаге открылся VIII «Абязов – фестиваль»

Накануне, стартовал известный и любимый казанской публикой «Абязов – фестиваль». В этот раз открытие прошло в необычном месте – в Лютеранской церкви Святой Екатерины. В этот вечер Казанский камерный оркестр La Primavera представил слушателям сопрано Анну Половинкину, меццо-сопрано Маргариту Калинину, Московский синодальный хор и казанских музыкантов.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

«Мы рады вас видеть на открытии восьмого музыкального „Абязов — фестиваля“. Изменилось место проведения концерта — вместо Большого концертного зала республики, концерт проходит в стенах евангелической лютеранской церкви Святой Екатерины. И хотя мы проиграли в количестве мест в зрительном зале, зато выиграли в замечательной акустике и в том, что музыка прозвучит именно в том пространстве, для которого она и написана», — подчеркнул художественный руководитель оркестра La Primavera Рустем Абязов.

«Абязов — фестиваль» — это совместный проект Казанского камерного оркестра и Министерства культуры Татарстана, который проходит раз в два года, напомнил дирижер. Мероприятие отличается от многих подобных стремлением синтезировать различные музыкальные течения и представить классическую музыку в новых форматах и взаимодействиях.

Фестиваль объединяет разные виды искусств: музыкальное, театральное, хореографическое, живописное, музейное, и жанры: классику, джаз, рок, этно, живопись, песочную анимацию, художественное слово. Темой этого года стало сравнение классики и неоклассики, отсюда и колоритное название фестиваля — «Классика и Neo-баттл».

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

«Все началось с телефонного звонка – на другом конце провода, я услышал интеллигентный голос современного московского композитора Антона Вискова. Он предложил прослушать его творчество, которое оказалось очень интересным. Его сочинения перекликаются с вечной классикой: у него есть и Stabat Mater, и Ave Maria, и «Времена года». Так возникла идея сравнения опусов», – рассказал Абязов.

Открыла первый концерт восьмого сезона «Абязов-фестиваль» полная светлой грусти, проникающая в самое сердце композиция Stabat Mater Джованни Перголези. Произведение итальянского композитора сегодня по праву считается жемчужиной мировой музыкальной культуры. С первых секунд музыка поражает своим искренним стремлением к радости, несмотря на сильную душевную боль.

«Произведение настраивает зрителя на отрешенное созерцание, ты словно погружаешься в глубокие размышления. В одной части музыка передает состояние полного отчаяния, а уже в следующем чувства словно затихают и сменяются на спокойный ритм. Несмотря на контрастность номеров, действие развивается удивительно гармонично – ты воспринимаешь кантату на одном дыхании. Stabat Mater– это надежда, смирение и величайшая любовь ко всему миру», – поделилась впечатлениями зритель Эвелина Саляхова.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

Второе отделение концерта было посвящено знаменитому, музыкальному, философскому произведению Stabat Mater от композитора Антона Вискова. Примечательно, что текст латинской молитвы звучал в переводе выдающихся классиков русской литературы, среди них – Василий Жуковский, Афанасий Фет, Лев Мей и Дмитрий Мережковский.

В рамках восьмого «Абязов-фестиваля» будет дано три концерта, на которых слушатель получит возможность оценить шедевры классической музыки в традиционном и современном звучании. Так, 7 декабря с программой «Вечные темы» состоится концерт в ГБКЗ имени Салиха Сайдашева, а закроется фестиваль 9 декабря с программой «Необарокко» в Большом концертном зале.

Отметим, что «Абязов-фестиваль» проводится в Казани с 2003 года. За это время в проекте приняли участие народная артистка России Ирина Бочкова, джаз-трио Миши Пятигорского, ансамбль Дмитрия Покровского, группа HUUN-HUUR-TU, казахский ансамбль «Туран», группы «Волга-Волга», «With», камерный балет «Пантера», творческая группа Казанского театра кукол «Экият» и Татарского театра имени Камала и многие другие.