На одной из улиц Нижнекамска установили островок безопасности

На улице Баки Урманче установили первый островок безопасности. Его ставят рядом с пешеходным переходом, делая таким образом зону безопасности для пешеходов. Около «островка» находятся торговые центры, мечеть, городской парк и другие общественно-значимые места.

Нижнекамск установил островки безопасности благодаря поддержке «Татнефти». Компания Татарстана активно участвует в решении вопросов о формировании комфортной городской среды, но одно из приоритетных направлений – безопасность дорожного движения.

«Островки безопасности уменьшают количество аварий, а значит, меньше пострадавших пешеходов. В отличие от светофоров они не снижают пропускную способность улиц и не провоцируют транспортные задержки, – говорит помощник главы НМР по вопросам безопасной дорожной инфраструктуры Раис Шаехов. – Мы рады, что проект исполнительного комитета Нижнекамска «Островки безопасности спасают жизни» победил в конкурсе грантов «Татнефти» для муниципальных образований».

Отметим, что данная зона безопасности не помешает водителям, но пешеходам вселит уверенность в безопасности на дороге. Согласно мировой практике, эффективность островков безопасности выражается в снижении смертности на 37% и аварийности на 50 – 70%.

«Пешеходы – это самые уязвимые участники дорожного движения. С их участием в Нижнекамском районе в этом году произошло 33 ДТП, два человека погибли. Инженерные мероприятия по профилактике наездов на пешеходов - одна из приоритетных задач Госавтоинспекции», – утверждает начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по Нижнекамскому району Ильдар Ахметзянов.

На сегодняшний день есть два островка безопасности на оживленных участках улицы Баки Урманче, а также один - на Красном Ключе. Также запланирована установка четырех данных конструкций на улице Сююмбике и и трех на улице Гагарина.