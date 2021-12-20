На одной из улиц Елабуги завершена реконструкция уличного освещения

Фото: «Новая Кама».

На улице Московская в Елабуге завершены работы по реконструкции уличного освещения, которые продолжались на протяжении нескольких месяцев. Об этом пишет газета «Новая Кама».

По словам подрядчика Евгения Кубасова, в выходные были проведены пуско-наладочные работы, во время которых проходила проверка нового освещения.

«Фонари у нас горели сутки, все они исправны. Сейчас свою часть работы должна доделать „Сетевая компания“», − уточнил он.

В общей сложности сейчас на улице установлено 90 новых опор освещения, 4 км кабеля убрано под землю. Старые же опоры демонтирует «Сетевая компания».

Реконструкция уличного освещения поможет преобразить внешний вид города, убрав все линии электропередач под землю, а также уменьшить аварийность на электросетях из-за сильного ветра или снегопада.

Работа по обновлению освещения будет продолжена и в следующем году.