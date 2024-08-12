На одной из казанских строек полицейские обнаружили восемь нелегальных мигрантов

В Казани прошел крупный рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства. Операция была проведена на территории стройки силами участковых отдела полиции «Промышленный», сотрудников миграционной службы и при поддержке отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции, сообщили в УМВД России по Казани.

В процессе проверки были выявлены нарушения у 11 иностранных граждан. Восемь из них нарушили правила въезда или режима пребывания в России, а трое незаконно осуществляли трудовую деятельность. На нарушителей были составлены административные протоколы по соответствующим статьям КоАП РФ.

Помимо этого, к ответственности был привлечен местный житель за незаконное привлечение иностранцев к трудовой деятельности. За каждого нелегального мигранта назначен административный штраф в размере 2000 рублей.