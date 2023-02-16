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На одного судебного пристава в Татарстане приходится почти 8 тысяч производств
Почти восемь тысяч исполнительных производств приходится на одного судебного пристава в Татарстане. Об этом на итоговой коллегии Главного Управления ФССП России по РТ сообщил глава ведомства Анвар Закиров.
На данный момент в производстве татарстанских приставов находится почти три миллиона исполнительных листов. По сравнению с позапрошлым годом нагрузка на сотрудников выросла на 6%.
При этом, основной проблемой службы судебных приставов в Татарстане назвали кадровый голод. Процент увольнения сотрудников за прошлый год достиг 18%, в некоторых отделах уровень текучки кадров достиг 30%.
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