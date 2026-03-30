На одного безработного в Татарстане приходится 14 вакансий

Рекордно низкий уровень регистрируемой безработицы и высокую потребность работодателей в кадрах продемонстрировал за два месяца рынок труда Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба ЦЗН РТ.

«С начала года в службу занятости населения республики за содействием в поиске работы обратились 3,6 тыс. человек. Трудоустроены 1 343 человека, или 37% от общего числа обратившихся. На начало марта официальный статус безработного имели 3 716 человек. Уровень регистрируемой безработицы – 0,18% от численности рабочей силы, это один из низких показателей региона», – рассказали в пресс-службе.

Спрос на рабочие руки в регионе остается стабильно высоким. На Единой цифровой платформе «Работа в России» размещено 52,4 тысячи вакансий. На каждого безработного приходится 14 свободных рабочих мест.

Особенно дефицит кадров ощущается в строительстве, на которое приходится 59% от всех открытых вакансий в республики. Далее следует промышленность (16%). В тройку самых востребованных входят образование и наука (6%). В здравоохранении и соцобслуживании открыто по 4% вакансий, а в транспортной сфере – 3%.