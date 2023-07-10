На одного безработного челнинца приходится девять вакансий

В Набережных Челнах сейчас на одного безработного гражданина приходится девять вакансий. Всего с начала года местные работодатели заявили 16,3 тыс. вакансий, рассказала на деловом понедельнике в мэрии директор городского Центра занятости населения Татьяна Быданова.

Фото: из доклада Татьяны Быдановой

При этом еще в 2022 году на одного безработного приходилось пять вакансий. Увеличение числа вакантных рабочих мест, по словам чиновницы, говорит о высокой потребности предприятий города в кадрах.

Наибольшая неукомплектованность кадрами зафиксирована в таких отраслях, как обрабатывающие производства — 49%; оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — 12%; строительство — 7%, транспортировка и хранение — 5%; деятельность в области здравоохранения и социальных услуг — 4%.

В базе данных Центра занятости по-прежнему преобладают вакансии для представителей рабочих специальностей и неквалифицированных работников — 81%.

Мэр Автограда Наиль Магдеев поручил сотрудникам Центра занятости провести анализ состояния закрывающихся предприятий в российских моногородах: здесь можно найти высококвалифицированных специалистов и привлечь их в Челны. Он также попросил помочь челнинским предприятиям в оформлении документации для участия в республиканских и федеральных дотационных программах.