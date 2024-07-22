На одного безработного 11 вакансий: где больше всего нужны работники в Казани

В столице Татарстана уровень регистрируемой безработицы достиг рекордного минимума и составил 0,21% Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Проблемой рынка труда остается дефицит кадров»

В столице Татарстана уровень регистрируемой безработицы достиг рекордного минимума и составил 0,21%. Это почти в два раза ниже показателя прошлого года, заявил директор Центра занятости населения Казани Тимур Муллин.

«Проблемой рынка труда остается дефицит кадров, несмотря на увеличение численности трудовых ресурсов, состоящих из занятых в экономике и незанятого населения. Так, в Казани численность трудовых ресурсов выросла на 18,1 тыс. и составила 757,2 тыс. человек», – сообщил спикер.

На начало 2024 года официально зарегистрированных безработных в Казани было 1765 человек, к 1 июля их численность снизилась до 1369.

«Предложение вакантных рабочих мест растет при минимальном уровне безработицы. В Казани заявлено около 15 тыс. вакансий. На одного безработного приходится почти 11 вакансий, тогда как на начало года было девять. В лидерах предложений – обрабатывающие производства, сферы строительства, розничной торговли, транспорта, где в целом наблюдается дефицит кадров», – отметил Муллин.

Тимур Муллин: «Согласно статистике по базе данных вакансий, средний рост заработных плат по заявленным предложениям составил 19% к прошлому году» Фото: kzn.ru

Он добавил, что на одну вакансию сейчас приходится менее четырех резюме. Более высокий спрос на специалистов наблюдаются в таких отраслях, как промышленность (19%), строительство (16%), IT-технологии (11%), транспорт и логистика (9%), торговля (8%), наука и образование (7%), медицина (5%), туризм и гостиничный бизнес (4%).

«Согласно статистике по базе данных вакансий, средний рост заработных плат по заявленным предложениям составил 19% к прошлому году. На сегодня размер средней зарплаты – 70 тыс. рублей», – подчеркнул он.

За первое полугодие 2024 года в центры занятости населения города обратились более 3 тыс. человек, что на 2 тыс. меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего трудоустроено 1420 человек.

За первое полугодие 2024 года в центры занятости населения города обратились более 3 тыс. человек Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Специалистов оттягивает развитая коммерческая сфера потребительского рынка»

Стабильно высокий спрос на специалистов рабочих профессий. «Мы видим это по своим муниципальным предприятиям, таким как “Водоканал”, ПАТП, “Казэнерго”», – сказал руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров.

По словам руководителя исполкома, наблюдается дефицит дорожных рабочих. И хотя в прошлом году для специалистов дорожных организаций была скорректирована зарплата, все равно остаются свободные вакансии. «Это остро ощущается на примере общественного транспорта. Вынуждены были даже сократить число обновляемых автобусов, так как количество автобусов больше, чем самих водителей», – заявил он.

Гафаров заметил, что не хватает также поваров в школьных столовых. «Специалистов оттягивает развитая коммерческая сфера потребительского рынка. Частные клиники вытягивают врачей из бюджетных поликлиник», – пояснил он.

Рустем Гафаров: «Каждое время приносит свои профессии. Для руководителей муниципальных предприятий вопрос привлечения новых кадров должен стоять в приоритете» Фото: kzn.ru

Спикер подчеркнул, что бюджетным предприятиям сложно конкурировать с коммерческими организациями по условиям труда. «И даже социальный пакет, предлагаемый муниципальными предприятиями, не соблазняет», – добавил он.

В этой ситуации, по мнению Гафарова, без поддержки республики и федерального центра муниципалитету будет очень сложно. «Речь не только о жизненно необходимых субсидиях», – уточнил он.

Необходимо прогнозировать дальнейшие тенденции рынка труда и в связи с этим принимать решения, а также работать с молодежью, убежден руководитель исполкома.

«Объективно все айтишниками и бизнесменами не станут. Одно время у нас было много юристов, сейчас пошла сфера в сторону IT. Хотя в советские времена самой блатной была профессия официанта, сборщика стеклопосуды. Каждое время приносит свои профессии. Для руководителей муниципальных предприятий вопрос привлечения новых кадров должен стоять в приоритете», – заключил он.

Будут установлены дополнительные светофоры и приборы звукового оповещения для инвалидов по зрению Фото: © «Татар-информ»

Исполком попросил обратить внимание дорожных служб на ливневки

Из бюджета Казани в этом году выделено 15 млн рублей на повышение безопасности дорожного движения. На эти средства деньги будут установлены, в частности, дополнительные светофоры и приборы звукового оповещения для инвалидов по зрению, рассказал председатель Комитета по транспорту исполкома Казани Алексей Сидоров.

Появятся пять участков с вызывными светофорами – когда пешеходы могут с помощью кнопки сами «включить» зеленый свет. Они появятся в районе улиц Глушко, 8, Короленко, 73 и Дубравная, 12, Тэцевской и Хлебозаводской.

В прошлом году в Казани выявлен 71 аварийно опасный участок. На них произошло более 240 аварий, сообщил председатель Комитета внешнего благоустройства исполкома Казани Игорь Саляхутдинов.

В число аварийных участков попали перекрестки улиц Толстого и Горького, Николая Ершова и Новаторов, а также пересечение проспекта Победы с улицей Минской.

«Для улучшения дорожно-транспортной ситуации на этих участках из республиканского бюджета выделено 150 млн рублей», – заявил докладчик.

«Я прошу обратить внимание всех дорожников на ливневки. Если где-то что-то размыло, сразу же наводить порядок и приводить в соответствие» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По его словам, на эти средства в этом году установят 400 дорожных знаков, восемь информационных секций, 920 метров ограждений, 89 светильников, 50 бордюров и 11 искусственных неровностей. На опасных участках также отремонтируют 8,8 тыс. кв. метров дорожного покрытия, реконструируют два светофора и смонтируют пять комплектов светодиодных лент.

Сейчас работы полностью выполнены на 58 участках аварийности. На восьми объектах они завершатся до 1 августа, еще на пяти – до 1 сентября.

Руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров подчеркнул, что все работы по повышению безопасности дорожного движения на аварийных участках важно завершить к 1 сентября – к началу учебного года.

Он также попросил дорожные службы обращать внимание на состояние ливневок.

«Наша с вами задача не только ликвидация мест концентраций ДТП, но и недопущение появления новых. Вот сегодня, к сожалению, тоже ДТП на Танковом овраге. Я прошу обратить внимание всех дорожников на ливневки. Если где-то что-то размыло, сразу же наводить порядок и приводить в соответствие», – сказал руководитель исполкома.