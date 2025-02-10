«На одного безработного 11 свободных мест»: что происходит на рынке труда в Казани

Безработица в столице Татарстана достигла рекордно низкого уровня. Больше всего от нехватки рабочих рук страдают предприятия промышленности, сферы логистики и строительства. Проблемы рынка труда и их решение обсудили в мэрии города на деловом понедельнике.





В условиях рекордно низкой безработицы больше всего от нехватки рабочих рук страдают предприятия промышленности, сферы логистики и строительства

Фото: © «Татар-информ»

Наибольший спрос на специалистов в промышленности, строительстве и логистике

Главным трендом рынка труда в столице Татарстана в 2024 году стал низкий уровень безработицы. По итогам года в Казани он достиг рекордно низких 0,18%, заявил директор ГКУ «Центр занятости населения Республики Татарстан» Тимур Муллин на деловом понедельнике в мэрии Казани.

Количество безработных в Казани снижается уже несколько лет. В январе 2024 года зарегистрированных безработных в Казани было почти 1,8 тыс. человек, а в январе 2025-го – менее 1,2 тыс.

Вместе с тем растет число вакансий. На сегодня предлагается около 14 тыс. свободных мест, то есть на одного безработного приходится 11 вакантных рабочих мест.

Больше всего люди нужны на обрабатывающих производствах, в сферах строительства, розничной торговли, транспорта и логистики, образования, медицины и туризма.

Он добавил, что средняя заработная плата по вакансиям составляет 72 тыс. рублей в месяц – на 21% больше, чем годом ранее.

«По прогнозам на 2025 год, инженеры-конструкторы, разработчики, специалисты технических прикладных наук будут более востребованы. Причиной этого является одна из актуальных задач государства – обратный инжиниринг и разработка технологий, связанные с импортозамещением», – подчеркнул Муллин.

По итогам года в Казани уровень безработицы достиг рекордно низких 0,18%, заявил Тимур Муллин Фото: kzn.ru

«Средний срок трудоустройства снизился на 25%»

В центры занятости населения за 2024 год в Казани обратилось почти 8 тыс. человек, и почти 4,7 тыс. из них нашли себе работу. Наибольший процент трудоустройства отмечается в сферах услуг, науки и образования, а также продаж и производства.

«Благодаря внедрению клиентоцентричности в центрах занятости средний срок трудоустройства снизился на 25% – с 4 до 3 месяцев», – заявил директор центра занятости.

Отдельное внимание он обратил на трудоустройство людей с ограниченными возможностями. Всего в Казани зарегистрировано чуть более 18 тыс. инвалидов, из которых работают 6,5 тыс.

Однако при трудоустройстве этой категории людей существует ряд проблем. По словам Муллина, главные из них – боязнь работодателя при трудоустройстве таких людей и необходимость создания специальных условий труда. Чтобы заинтересовать работодателей, центр выдает субсидию в размере до 200 тыс. рублей за одно рабочее место.

В 2024 году в центры занятости обратились 45 участников СВО и членов их семей Фото: © «Татар-информ»

Нацпроект «Кадры» станет одним из инструментов управления рынком труда

Муллин отметил, что в Казани выстроена системная работа по поддержке участников СВО и их семей.

В 2024 году в центры занятости обратились 45 участников СВО и членов их семей. Из них 14 были трудоустроены, 10 прошли обучение, а два открыли собственное дело.

Помимо этого, в прошлом году организовали обучение для 288 работников предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Желающие могут освоить новые для себя профессии. По национальному проекту «Демография» прошли обучение 2,4 тыс. человек. В этом году 2025 году бесплатное переобучение продолжится благодаря новому нацпроекту «Кадры».

«Данный нацпроект станет одним из новых инструментов государственного управления рынком труда», – подчеркнул Муллин.

По словам Ильсура Метшина, работа с кадрами и регулирование рынка труда – это важнейшая часть устойчивости развития городской экономики Фото: kzn.ru

«Мы долго жили в навязанной нам парадигме свободного рынка»

«Ситуация с кадрами остро строит для всей страны, да и, наверное, для всего мира. Трудовые ресурсы, рабочие руки и специалисты как никогда востребованы. Отрадно, что в рамках национального проекта кадры четко определены и начнут формировать потребности экономики на пятилетнюю перспективу», – прокомментировал ситуацию мэр Казани Ильсур Метшин.

По его словам, работа с кадрами и регулирование рынка труда – это важнейшая часть устойчивости развития городской экономики, в которой потребуется большая совместная работа от всех участников рынка.

«Мы долго жили в навязанной нам парадигме свободного рынка, поверив, что рынок нам все отрегулирует. В итоге имеем разваленное профобразование. Делалось это намеренно либеральными кругами. Переизбыток невостребованных специалистов, когда мы выдавали на-гора бухгалтеров, юристов и другие блатные профессии. Сегодня работа над ошибками ведется на самом высоком уровне», – заключил мэр Казани.