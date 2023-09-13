На одиннадцать лет в колонию отправился житель Агрыза за убийство друга и угон его авто

В Агрызском районе осудили 25-летнего парня, обвиняемого в убийстве, угоне и краже, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Установлено, что днем 31 декабря прошлого года мужчина в салоне автомобиля приятеля несколько раз ударил его ножом в шею.

От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

После этого мужчина угнал автомобиль, оставив его на одной из улиц в селе Малай Пурга, а тело жертвы спрятал в лесопосадке.

Затем он направился в квартиру, где жил его знакомый, похитил оттуда системный блок компьютера стоимостью 53,6 тыс. рублей и сдал его в один из ломбардов в Ижевске.

Суд приговорил мужчину к 11 годам и 5 месяцам колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.