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На одиннадцать лет в колонию отправился житель Агрыза за убийство друга и угон его авто
В Агрызском районе осудили 25-летнего парня, обвиняемого в убийстве, угоне и краже, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Установлено, что днем 31 декабря прошлого года мужчина в салоне автомобиля приятеля несколько раз ударил его ножом в шею.
От полученных ранений потерпевший скончался на месте.
После этого мужчина угнал автомобиль, оставив его на одной из улиц в селе Малай Пурга, а тело жертвы спрятал в лесопосадке.
Затем он направился в квартиру, где жил его знакомый, похитил оттуда системный блок компьютера стоимостью 53,6 тыс. рублей и сдал его в один из ломбардов в Ижевске.
Суд приговорил мужчину к 11 годам и 5 месяцам колонии строгого режима.
Приговор суда не вступил в законную силу.
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