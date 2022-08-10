На один день в Казани изменятся маршруты движения автобусов

13 августа в Казани временно изменятся схемы движения автобусов №№22, 28, 30, 43,54, 89 и 90, а автобус №28а выйдет на линию в 11:00. Это связано с проведением сразу нескольких спортивных мероприятий: чемпионата России по триатлону спорта слепых и всероссийских соревнований по триатлону среди юношей и девушек от 13 до 17 лет, а также «Ночного велофеста», сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

С 6:30 до 11:00 автобусы №43, направляясь из центра, будут следовать по ул.Вишневского – ул.Н.Ершова – Сибирскому тракту – ул.Халитова – проспекту Х.Ямашева – ул.Ф.Амирхана, далее по маршруту;

автобусы №54, двигаясь из центра, будут ехать по ул.Татарстан – ул.Г.Тукая – ул.Б.Шахиди – ул.Ташаяк – площади Тысячелетия – Кремлевской дамбе – ул.Декабристов – ул.Чистопольскй – ул.Ф.Амирхана, далее по маршруту.

В этот же период из схемы движения автобусов №№22, 30, 89, 90 в направлении к ул.Н.Ершова будет исключена остановка «ул.Лейтенанта Шмидта».

Автобусы №28а начнут курсировать с 11:00.

С 21:30 до 22:40 автобусы №№22, 28, 89 проследуют по ул.К.Маркса – ул.Пушкина – ул.Право-Булачной – площади Тысячелетия, далее по маршрутам;

автобусы №№22, 28а, 89 в обратном направлении будут ехать через площадь Тысячелетия – ул.Лево-Булачную – ул.Пушкина, далее по маршрутам, сообщили в Комитете по транспорту Казани.

В этот же день в Казани ограничат движение транспорта по мосту Миллениум и нескольким улицам. Кроме того, в центре города в ночь на 14 августа перекроют некоторые дороги.