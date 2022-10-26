На очистку парков и скверов Казани от снега направят 7,4 млн рублей

Власти столицы Татарстана готовы потратить на содержание городских садов, парков и северов в зимний период более 7,4 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

Из документации к тендеру следует, что подрядчик должен будет выполнять ручную очистку тротуаров (в том числе с помощью противогололедных реагентов), скалывать наледь, собирать мусор, очищать и поправлять урны, а также регулярно убирать снег с элементов обустройства.

Речь идет о поддержании порядка на территории 121 общественного пространства в течение двух последних месяцев текущего года. Предполагается, что исполнитель работ привлечет к ним 50 человек. В месяц они должны будут трудиться в общей сложности 190 часов.

В роли заказчика выступает МУП «Горводзеленхоз», средства поступят из муниципального бюджета. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 31 октября, а подрядчика определят 3 ноября. Претендовать на участие в аукционе могут только субъекты малого и среднего предпринимательства.