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Ру Тат
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Общество
4 сентября 2022  15:32

На очередной акции «Лапа дружбы» казанцы забрали из приюта трех собак

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Трех собак забрали домой жители Казани с благотворительной акции «Лапа дружбы», которая прошла сегодня на бульваре по улице Фучика. Кроме того, жители города пожертвовали собачьему приюту 80 кг корма и 8 тысяч рублей, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Напомним, ранее «Татар-информ» сообщал, что с начала года казанцы взяли к себе 260 собак, в том числе 15 – на подобных акциях. Таким образом, сегодня их количество увеличилось до 263.

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