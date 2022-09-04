На очередной акции «Лапа дружбы» казанцы забрали из приюта трех собак

Трех собак забрали домой жители Казани с благотворительной акции «Лапа дружбы», которая прошла сегодня на бульваре по улице Фучика. Кроме того, жители города пожертвовали собачьему приюту 80 кг корма и 8 тысяч рублей, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Напомним, ранее «Татар-информ» сообщал, что с начала года казанцы взяли к себе 260 собак, в том числе 15 – на подобных акциях. Таким образом, сегодня их количество увеличилось до 263.