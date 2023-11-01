На обходе Нижнекамска начался монтаж балок пролета эстакадной части моста через Каму

На обходе Нижнекамска и Набережных Челнов строители начали монтаж балок пролетного строения эстакадной части моста через Каму. Всего мостовики смонтируют 15 пролетов, на каждом из которых установят по 11 железобетонных балок, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

«В этом году мостостроители планируют смонтировать четыре пролета, а сборка всего строения будет завершена в следующем году, – отметили в ведомстве. – Эстакадная часть моста протяженностью 510 метров будет стоять на пятнадцати опорах».

На русловой части длиной 792 метра пролет будет представлять собой цельнометаллическую конструкцию, собранную из блоков. Монтаж рабочие выполнят с помощью надвижки в семь этапов. Первый этап они завершили в сентябре, ко второму приступят в ноябре.

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

Мост протяженностью 1,3 км – самое крупное искусственное сооружение, которое появится на скоростном маршруте Казань – Екатеринбург. Весь проект обхода Нижнекамска и Набережных Челнов включает строительство четырехполосной автодороги, 10 мостов, пяти транспортных развязок, 11 путепроводов и пяти пересечений в разных уровнях.

Строительство обхода протяженностью 81 км разделено на три этапа. Завершить работы планируется до конца 2024 года.