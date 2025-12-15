На обходе Нижнекамска и Набережных Челнов приостановят движение транспорта

На обходе Нижнекамска и Набережных Челнов в Татарстане ночью приостановят движение транспорта. Такое решение связано с монтажом рамной конструкции, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«С 23 часов 15 декабря до 2 часов 16 декабря на 1066 км трассы М12 «Восток» на участке обхода Нижнекамска и Набережных Челнов будет временно прекращено движение интервалами по 15 минут в обоих направлениях», – говорится в сообщении.

Водителей просят соблюдать временные дорожные знаки и заранее планировать маршрут с учетом ограничений. После завершения монтажных работ движение продолжится в обычном режиме.