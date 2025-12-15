news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 15 декабря 2025 17:31

На обходе Нижнекамска и Набережных Челнов приостановят движение транспорта

Читайте нас в
Телеграм

На обходе Нижнекамска и Набережных Челнов в Татарстане ночью приостановят движение транспорта. Такое решение связано с монтажом рамной конструкции, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«С 23 часов 15 декабря до 2 часов 16 декабря на 1066 км трассы М12 «Восток» на участке обхода Нижнекамска и Набережных Челнов будет временно прекращено движение интервалами по 15 минут в обоих направлениях», – говорится в сообщении.

Водителей просят соблюдать временные дорожные знаки и заранее планировать маршрут с учетом ограничений. После завершения монтажных работ движение продолжится в обычном режиме.

#ограничение движения #дорога в обход нижекамска #строительство трассы в обход челнов
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Финансовый суицид ЕС: чем обернется кража активов РФ для Европы и чем ответит Россия

Финансовый суицид ЕС: чем обернется кража активов РФ для Европы и чем ответит Россия

15 декабря 2025
На четырех участках трассы М5 в Татарстане введены ограничения движения

На четырех участках трассы М5 в Татарстане введены ограничения движения

14 декабря 2025