На обходе Нижнекамска и Набережных Челнов построено более 70% водопропускных труб

На обходе Нижнекамска и Набережных Челнов установлено более 70% водопропускных труб. Всего предусмотрено строительство 113 малых искусственных сооружений, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

«Дорожники устроили в земляном полотне 81 водопропускную трубу. Основной объем выполнен на втором этапе обхода. Так, на участке 26+800 – 55+300 км рабочие построили 29 водопропускных труб из 30», – отметили в ведомстве.

Последнюю трубу на съезде транспортной развязки, на пересечении с региональной дорогой Набережные Челны – Альметьевск, установят в октябре. Работы проведут после завершения переустройства магистрального водопровода.

На третьем этапе (55+300 – 89+400 км) построено 47 малых искусственных сооружений из 68, на первом этапе (0+000 – 26+800 км) – шесть из 15 запланированных.

Малые искусственные сооружения предназначены для пропуска талой и дождевой воды через земляное полотно автодорог.

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

Проект обхода Нижнекамска и Набережных Челнов протяженностью 81 км предполагает строительство четырехполосной автодороги, 10 мостов, пяти транспортных развязок, 11 путепроводов и пяти пересечений в разных уровнях. Строительство разделено на три этапа.