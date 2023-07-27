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На обходе Нижнекамска и Набережных Челнов построено более 70% водопропускных труб
На обходе Нижнекамска и Набережных Челнов установлено более 70% водопропускных труб. Всего предусмотрено строительство 113 малых искусственных сооружений, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».
«Дорожники устроили в земляном полотне 81 водопропускную трубу. Основной объем выполнен на втором этапе обхода. Так, на участке 26+800 – 55+300 км рабочие построили 29 водопропускных труб из 30», – отметили в ведомстве.
Последнюю трубу на съезде транспортной развязки, на пересечении с региональной дорогой Набережные Челны – Альметьевск, установят в октябре. Работы проведут после завершения переустройства магистрального водопровода.
На третьем этапе (55+300 – 89+400 км) построено 47 малых искусственных сооружений из 68, на первом этапе (0+000 – 26+800 км) – шесть из 15 запланированных.
Малые искусственные сооружения предназначены для пропуска талой и дождевой воды через земляное полотно автодорог.
Проект обхода Нижнекамска и Набережных Челнов протяженностью 81 км предполагает строительство четырехполосной автодороги, 10 мостов, пяти транспортных развязок, 11 путепроводов и пяти пересечений в разных уровнях. Строительство разделено на три этапа.
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