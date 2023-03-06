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На обходе Нижнекамска и Набережных Челнов начался монтаж пролета моста через Авлашку
На втором этапе обхода Нижнекамска и Набережных Челнов рабочие начали монтаж пролетного строения моста через реку Авлашка. Искусственное сооружение будет иметь протяженность 308 метров, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».
«Мостостроители возвели шесть опор и приступили к сборке и монтажу металлической конструкции пролетного строения. Специалистам предстоит собрать четыре пролета длиной 63 метра и один пролет протяженностью 42 метра. На данный момент уже смонтировано 100 тонн конструкции», – отметили в ведомстве.
Всего рабочие смонтируют 1 652 тонны металлического пролетного строения.
На пролетах устроят деформационные швы, уложат гидроизоляцию и двухслойное асфальтобетонное покрытие. После этого установят водоотводные лотки, смонтируют освещение, установят барьерное и перильное ограждения, дорожные знаки и нанесут разметку. На правом направлении установят шумозащитные экраны высотой четыре метра.
Всего на втором этапе обхода будет построено восемь мостов и два путепровода протяженностью от 42 до 308 метров. Работы ведутся на всех объектах.
Проект обхода Нижнекамска и Набережных Челнов протяженностью 81 км включает строительство четырехполосной автодороги, 10 мостов, пяти транспортных развязок, 11 путепроводов и пяти пересечений в разных уровнях. Строительство разделено на три этапа.
Фотография пресс-службы «Волго-Вятскуправтодора».
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