На обходе Нижнекамска и Набережных Челнов начался монтаж пролета моста через Авлашку

На втором этапе обхода Нижнекамска и Набережных Челнов рабочие начали монтаж пролетного строения моста через реку Авлашка. Искусственное сооружение будет иметь протяженность 308 метров, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Мостостроители возвели шесть опор и приступили к сборке и монтажу металлической конструкции пролетного строения. Специалистам предстоит собрать четыре пролета длиной 63 метра и один пролет протяженностью 42 метра. На данный момент уже смонтировано 100 тонн конструкции», – отметили в ведомстве.

Всего рабочие смонтируют 1 652 тонны металлического пролетного строения.

На пролетах устроят деформационные швы, уложат гидроизоляцию и двухслойное асфальтобетонное покрытие. После этого установят водоотводные лотки, смонтируют освещение, установят барьерное и перильное ограждения, дорожные знаки и нанесут разметку. На правом направлении установят шумозащитные экраны высотой четыре метра.

Всего на втором этапе обхода будет построено восемь мостов и два путепровода протяженностью от 42 до 308 метров. Работы ведутся на всех объектах.

Проект обхода Нижнекамска и Набережных Челнов протяженностью 81 км включает строительство четырехполосной автодороги, 10 мостов, пяти транспортных развязок, 11 путепроводов и пяти пересечений в разных уровнях. Строительство разделено на три этапа.

Фотография пресс-службы «Волго-Вятскуправтодора».