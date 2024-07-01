На обходе Нижнекамска и Набережных Челнов началось устройство подпорных стен

На втором и третьем этапах обхода Нижнекамска и Набережных Челнов дорожники начали устройство габионных конструкций. Сетки, наполненные камнями или щебнем, используют при строительстве подпорных стен, которые укрепляют откосы земляного полотна на участках с высоким уровнем грунтовых вод, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

«Всего на обходе предстоит установить около 174 тыс. кв. метров габионных конструкций. Дорожники уже собрали более 120 тыс. кв. метров подпорных стен высотой до 17 метров на участках с глубокими выемками – в районе сел Керекес и Верхние Пинячи», – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

В месяц дорожники устанавливают 14 тыс. кв. метров габионов – матрацев Рено. В работах задействовано 40 специалистов и четыре экскаватора. Завершить устройство конструкций планируется в сентябре.

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

В состав обхода Нижнекамска и Набережных Челнов войдут четырехполосная автодорога протяженностью 81 км, 10 мостов, пять транспортных развязок, 11 путепроводов и пять пересечений в разных уровнях. Его строительство завершится до конца этого года.