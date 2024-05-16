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На обходе Нижнекамска и Набережных Челнов началось устройство линий электроосвещения. Светильники установят на мостах, путепроводах и транспортных развязках, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Всего на обходе предстоит смонтировать более 50 км линий электроосвещения. На транспортной развязке возле села Шингальчи уже смонтировали 80 опор. На остальных участках строители возводят фундаменты под опоры, их установку начнут в июне», – отметили в управлении.

На всем протяжении обхода рабочие установят 1449 опор и 1460 светодиодных светильников. Все работы планируется завершить в октябре.

Светильники подключат к автоматизированной системе управления наружным освещением. Программно-аппаратный комплекс позволит сохранять до 50% потребляемой электроэнергии благодаря оптимизации графика включения/отключения и регулировки яркости света.

В состав обхода Нижнекамска и Набережных Челнов войдут 81 км четырехполосной автодороги, 10 мостов, пять транспортных развязок, 11 путепроводов и пять пересечений в разных уровнях.

Строительство будет завершено до конца 2024 года.