На обходе Нижнекамска и Набережных Челнов началось строительство моста через Каму

На обходе Нижнекамска и Набережных Челнов от трассы М7 началось строительство моста через Каму протяженностью 1,3 километра, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Этот мост станет самым крупным искусственным сооружением на обходе, – отметили в ведомстве. – Специалисты уже приступили к возведению 18 опор из 22, предусмотренных проектом».

В ближайшее время мостовики начнут армирование и бетонирование стоек опор эстакадной части моста. Еще на девяти опорах идут работы по устройству свайного основания.



Кроме того, рабочие начали подготовку к возведению массивных русловых опор индивидуальной конструкции, состоящих из двух стоек. Высота опор в русловой части моста составит от 37,8 до 46,2 метров.

«Пролетные строения левобережной эстакады, длина которой достигнет 510 метров, будут выполнены из сборных железобетонных балок длиной 33 метра, русловая часть – из металлических неразрезных балок коробчатого сечения с ортотропной плитой проезжей части общей длиной 792 метра», – рассказали в пресс-службе.

На пролетных строениях сделают деформационные швы, гидроизоляцию, уложат асфальтобетонное покрытие, установят барьерное и перильное ограждение. На мосту установят светильники и навигационную судоходную сигнализацию.

Всего на объекте работают 211 специалистов и задействовано 29 единиц техники.

Обход Нижнекамска и Набережных Челнов включает строительство четырехполосной автодороги первой категории, 10 мостов, пять транспортных развязок, 11 путепроводов и пять разноуровневых пересечений. Для безопасности движения на транспортных развязках установят электроосвещение, для исключения выездов на встречную полосу установят металлическое двухстороннее барьерное ограждение. Общая протяженность обхода составит 81 километр.

Строительство разделено на три этапа. Обход будет введен в эксплуатацию до конца 2024 года.

Фотографии пресс-службы «Волго-Вятскуправтодора»