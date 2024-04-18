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На обходе Нижнекамска и Набережных Челнов началась укладка асфальтобетона
На третьем этапе обхода Нижнекамска и Набережных Челнов дорожники приступили к укладке асфальтобетона. При строительстве всей дороги будет уложено более 1,2 млн тонн асфальтобетонной смеси, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».
«Большой объем работ по устройству дорожной одежды был выполнен в прошлом дорожно-строительном сезоне. В этом году дорожникам предстоит устроить 841 тыс. тонн асфальтобетона. Все работы планируется завершить в сентябре», – отметили в ведомстве.
Для производства смеси на обходе размещено пять асфальтобетонных заводов. Уже запущен завод возле села Бурды. Оставшиеся асфальтобетонные заводы возле населенных пунктов Шингальчи, Кузембетьево, Афанасово и Костенеево начнут работать в мае.
Для выпуска асфальтобетонных смесей на складах временного хранения заготовлено 484 тыс. тонн материалов. Кроме того, на территории строительных городков установлены бетонные заводы и грунтосмесительные установки. Функционируют лаборатории, в которых контролируют качество всех материалов, используемых при строительстве трассы.
В состав обхода Нижнекамска и Набережных Челнов войдут 81 км четырехполосной автодороги, 10 мостов, пять транспортных развязок, 11 путепроводов и пять пересечений в разных уровнях.
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