На обходе Нижнекамска и Набережных Челнов началась сборка пролета моста через Каму

Работы по строительству моста через Каму на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов ведутся с опережением графика. Рабочие уже начали сборку пролетного строения. К надвижке пролета планируется приступить в конце августа — начале сентября.

Всего специалистам предстоит собрать 130 блоков, сейчас они собирают первый блок длиной 12 метров. В дальнейшем эти блоки поднимут на стапельную площадку, а затем пролетное строение соберут в единую металлическую конструкцию и надвинут на русловые опоры.

«В настоящее время завозятся металлоконструкции. Общий объем металла составит 10,7 тыс. тонн. На объект поступило 612 тонн. Подготовка стапельной площадки завершена на 75%», — рассказал заместитель начальника «Волго-Вятскуправтодора» Тимур Хафизов.

Русловая часть моста составит почти 800 метров, а эстакадная — 500 метров. «Работы ведутся на шести русловых опорах из семи. На седьмой опоре приступаем к устройству ригелей, на шестой — к армированию ростверка. Заканчиваем погружение буронабивных свай на пятой и четвертой опорах», — отметил спикер.

По его словам, строительные работы усложняет большой перепад высот между правым и левым берегами. Всего на объекте задействованы около 400 человек. Многие мостовики принимали участие в строительстве Крымского моста.

Возведение моста через Каму началось в конце сентября прошлого года, а рабочее движение запустят в конце 2024 года. «Нормативный срок возведения такого моста — 3,5 года. Каждый день оптимизируем процесс строительства», —уточнил Хафизов.

На объекте используются отечественные материалы. Например, металлоконструкции поступают с завода в Белгороде, а бетон производят в Нижнекамске, подчеркнул замначальника управления.

Заместитель руководителя проекта филиала АО «Дороги и мосты» «Мостоотряд-41» Марс Юлтыев добавил, что для ускорения строительства русловых опор устройство свай ведется одновременно с помощью двух буровых установок.

«Такая технология по строительству русловых опор применена в первый раз. До этого по одной свае бетонировали. Самый сложный процесс — строительство русловых опор, поскольку из возводят в реке», — сообщил спикер.

Для возведения пятой и шестой опор соорудили технологический мост, третью и четвертую опору строят с помощью плавсредств, а вторую — с временного причала, заметил Юлтыев.

«В июле планируется прибытие плавучего бетонного завода. Это также ускорит возведение опор. При строительстве задействованы около 50 единиц техники: плавсредства, баржи, плавучие краны, паромы, грузоподъемные краны, самосвалы», — заявил он.

У сооружения будет 22 опоры. Русловая часть моста будет состоять из металлического пролетного строения, эстакадная (с седьмой по 22-ю опору) — из железобетонных балок.

Мост протяженностью 1,3 километра возводят на первом этапе обхода Нижнекамска и Набережных Челнов. Это самое крупное мостовое сооружение в рамках скоростного маршрута Казань — Екатеринбург в Татарстане. Стоимость его строительства составляет 23 млрд рублей.

Предполагается, что по мосту будут проезжать около 25 тыс. автомобилей в сутки. Благодаря строительству обхода время в пути от Нижнекамска до Казани сократится на один час.