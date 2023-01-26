На обходе Нижнекамска и Челнов завершено устройство фундамента опор путепровода

На обходе Нижнекамска и Набережных Челнов от трассы М7 «Волга» завершено устройство фундамента опор путепровода возле поселка Комсомолец. Искусственное сооружение протяженностью 67 метров возводят над региональной дорогой Новотроицкое — Комсомолец на третьем этапе строительства, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Специалисты выполнили фундаменты на свайном основании, объединенные монолитным железобетонным ростверком для пяти опор. Сейчас ведутся работы по армированию и бетонированию стоек опор, на которые в дальнейшем устроят монолитные насадки, ригеля, подферменники и смонтируют пролетное строение из сборных балок длиной 12 и 18 метров», — отметили в ведомстве.

На третьем этапе обхода предусмотрено строительство двух транспортных развязок, трех путепроводов и моста через реку Челну. Работы идут на всех искусственных сооружениях. На основном ходу трассы ведется устройство земляного полотна и водопропускных труб.

Всего на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов протяженностью 81 километр будут построены четырехполосная автодорога, десять мостов, пять транспортных развязок, 11 путепроводов и пять пересечений в разных уровнях. Строительство разделено на три этапа.