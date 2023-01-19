На обходе Нижнекамска и Челнов установили промежуточные опоры моста через Авлашку

В Татарстане на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов рабочие завершили устройство промежуточных опор моста через реку Авлашка. Мостовой переход протяженностью 308 метров строят на втором этапе объекта, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«За 11 месяцев специалисты возвели четыре промежуточные опоры индивидуальной конструкции. Средняя высота опор составляет 16,5 метра. Проектировщики предусмотрели не только безопасное пересечение реки, но и необходимость проезда техники по железной дороге на перегоне Бегишево – Никашновка, проходящей под мостовым переходом», – отметили в ведомстве.

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

По проекту на мосту предусмотрено устройство металлического пролетного строения. Специалисты уже приступили к укрупнительной сборке пролетов, для которых понадобится 1 652 тонн металлоконструкций. На пролетных строениях устроят деформационные швы, гидроизоляцию и двухслойное асфальтобетонное покрытие.

После этого на искусственном сооружении установят освещение, барьерное и перильное ограждения. По внешнему краю пролетных строений справа устроят шумозащитные экраны высотой четыре метра.

Проект обхода Нижнекамска и Набережных Челнов протяженностью 81 километр включает строительство четырехполосной автодороги, 10 мостов, пяти транспортных развязок, 11 путепроводов и пяти пересечений в разных уровнях.