На обходе Нижнекамска и Челнов установили ограждения от диких животных

На втором этапе обхода Нижнекамска и Набережных Челнов установили ограждения от диких животных. Всего на объекте смонтировали более 20 км ограждений, их высота достигает 2,4 метра, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

«Ограждения установили для предотвращения выхода диких животных на проезжую часть и обеспечения безопасности дорожного движения. Конструкция состоит из стоек с закрепленной на них металлической сеткой с переменным размером ячеек по высоте», – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

По всей высоте ограждения использованы сетки с крупными ячейками, а нижний ряд дополнен неширокой лентой мелкоячеистой сетки, чтобы предотвратить выход на дорогу небольших животных, например, ежей и сусликов.

Ограждения установлены строго по границе полосы отвода на участках автодороги, где существует особая опасность выхода диких животных на проезжую часть.

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

В состав обхода Нижнекамска и Набережных Челнов протяженностью 81 км входят четырехполосная автодорога, 10 мостов, пять транспортных развязок, 11 путепроводов и пять пересечений в разных уровнях. Строительство планируется завершить до конца этого года.