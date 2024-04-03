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На обходе Нижнекамска и Челнов приступили к устройству шумозащитных экранов
На обходе Нижнекамска и Челнов приступили к устройству шумозащитных экранов, предназначенных для борьбы с акустическими загрязнениями на участках автодороги и искусственных сооружениях, которые проходят вблизи населенных пунктов. Об этом рассказали в ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».
«Всего на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов предстоит смонтировать более 14 км шумозащитных конструкций высотой от 3 до 4 метров», — рассказали в пресс-службе.
Экраны предусмотрены возле сел Нижнее Афанасово, Сарсаз-Бли, Шингальчи, Керекес (Нижнекамский район), а также возле СНТ Ромашка-1, Весна-1, Йолдыз и Автозаводец (Тукаевский).
Сейчас дорожники устраивают фундаменты акустических экранов. К установке самих конструкций приступят в июле. Обустройство планируется завершить в октябре.
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